A Prefeitura de Rondonópolis ainda não adquiriu o prédio localizado na Avenida Lions Internacional, agora um hotel, para transformá-lo em maternidade. Na semana passada, os vereadores aprovaram o remanejamento de dotações orçamentárias para a aquisição do imóvel, que a princípio só será finalizada somente quando o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) enviar à Câmara Municipal um novo projeto pedindo autorização dos vereadores para compra. Porém, o vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB) alerta que, se o prefeito decidir por um processo de desapropriação do imóvel, este poderá ser efetivado sem a anuência da Casa de Leis.

Na avaliação do vereador Subtenente Guinancio (PSDB), em posição passada ao A TRIBUNA, o momento não é oportuno para a criação desta maternidade. “Votei a favor do remanejamento dos recursos para a compra que será efetivada a princípio apenas com autorização da Câmara quando o prefeito apresentar um projeto de planejamento da criação da nova maternidade. Hoje sou a favor da criação de mais um hospital, mas o momento não é oportuno, pois é ano eleitoral e a situação do atendimento da Santa Casa em sua maternidade ainda não está definida, mas sabemos que é uma excelente maternidade”, explica o vereador.

Os vereadores aprovaram na sexta-feira passada (21/2), em sessão extraordinária realizada por volta das 9 horas, um projeto de lei de autoria do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), que autorizou o remanejamento orçamentário para a liberação de R$ 5.150.000,00 (mais de 5 cinco milhões de reais) para compra do imóvel do antigo Hospital Cidade, que hoje abriga um hotel no começo da Avenida Lions Internacional. A Prefeitura quer transformar o local em uma maternidade municipal. Agora, pelo trâmite normal, cabe ao prefeito enviar à Câmara o projeto para os vereadores aprovarem a compra do imóvel.