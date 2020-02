Depois de descartar vários casos suspeitos, o Ministério da Saúde (MS) confirmou ontem (26) o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Trata-se de um senhor de 61 anos, cuja contraprova deu positivo, que teria viajado para a Itália e está em boas condições de saúde, isolado na própria casa (veja na página A*6). Agora o caso deve servir para as autoridades de saúde do país estudarem como o vírus se comporta e se desenvolve em um país tropical, muito diferente da China, onde a doença surgiu. Ao todo, o novo vírus já matou 2.708 pessoas pelo mundo e infectou mais de 80 mil.

Em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta inicialmente que as pessoas evitem tratar na cidade como coronavírus casos que ainda não tenham sido confirmados, como forma de evitar causar pânico entre as pessoas. O órgão informa que todos os profissionais que atuam nas unidades de saúde municipais, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outras, estão orientados com base no material disponibilizado pelo MS desde o início das suspeitas na China, e que as enfermeiras da rede municipal de Saúde fizeram uma atualização à distância (EAD) sobre o coronavírus, no final de janeiro.

A SMS informou ainda que a cidade de Rondonópolis conta com médico infectologista no Hospital Regional Irmã Elza Giovanella pronto para atuar no caso no surgimento de algum paciente com suspeita de estar infectado. A secretaria ainda reforça as recomendações do MS, que afirma que a transmissão do coronavírus costuma acontecer pelo ar ou “por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos”.

Nas pessoas infectadas, os sintomas são tosse, dificuldade em respirar e febre, sendo esse último não comum em crianças menores de cinco anos e idosos. Ainda segundo informações do MS, dados preliminares sugerem que a transmissão do coronavírus “possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas”, o que exige que as pessoas sigam com mais rigor as recomendações para evitar o contágio.

Entre os cuidados, o principal é lavar bem as mãos sempre que usar o banheiro, esfregando-as por pelo menos 15 segundos. Para prevenir o contágio, a recomendação dos especialistas é procurar evitar tocar os olhos, as bocas e o nariz com as mãos frequentemente, principalmente se em ambientes fechados com grande número de pessoas, já que o vírus é transmitido por via aérea, mas também pelo contato.

Em casos de suspeita de infecção pelo coronavírus, a recomendação é que essa pessoa procure imediatamente por cuidados médicos, e dúvidas podem ser esclarecidas pelo número (61) 99289-4640, via WhatsApp.