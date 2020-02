Começa hoje (26) a Campanha da Fraternidade 2020, que é realizada todos os anos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no período da Quaresma com o objetivo de debater temas específicos, escolhidos a cada ano, e fortalecer a prática cristã no dia a dia dos católicos. Essa será sua 56ª edição e neste ano o tema será “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”, inspirado nas obras sociais e humanitárias da Irmã Dulce, brasileira canonizada recentemente pelo Vaticano, e seu o lema será “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, inspirado na parábola do Bom Samaritano, contido na Bíblia em Lucas 10, 33-34.

Para o bispo diocesano Dom Juventino Kestering, a mensagem principal dessa Campanha da Fraternidade é que os cristãos devem ter a preocupação e cuidados com as famílias, com os doentes, com os desvalidos, mas também com o planeta. “Cada paróquia tem um gesto concreto, que será escolhido por cada uma delas, que caracteriza a Campanha da Fraternidade. Num primeiro aspecto, a Campanha tenta atingir especificamente aos católicos, fazer essa união da fé à vida, e fazer perceber que a fé nos faz olhar e a cuidar do irmão, seja ele bem de saúde, desvalido, uma criança, um adulto, um idoso. Esse cuidado, que decorre da fé, nós precisamos ter com a pessoa do outro. Esse é o aspecto mais interno dentro da vida católica”, externou o líder religioso.