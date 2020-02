Os buracos voltaram a tomar conta de ruas e avenidas da cidade de Rondonópolis, principalmente agora com intensificação do período chuvoso. A problemática já pode ser percebida nos mais diversos pontos da cidade, inclusive em vias centrais, como na Rua 13 de Maio, onde em seu trajeto de forma pontual já é possível ver vários buracos. Mas a situação crítica mesmo é na Avenida Júlio Campos, onde os buracos estão por toda via, tanto na pista sentido centro-bairro como do bairro ao centro.

Outra via com grande fluxo de veículos e que já apresenta vários buracos em seu percurso é a Avenida Rotary Internacional, conhecida também como Avenida Brasil. Os buracos também começaram a aparecer em inúmeros bairros da cidade, como a região do “Cidade de Deus”, onde a Rua A Noventa e Oito, que é a principal via de acesso, está tomada pelos buracos. Assim como na continuidade da Avenida W-11, que também leva o nome de Avenida Finlândia, que passa aos fundos do Jardim Europa, que está praticamente intransitável em alguns pontos.