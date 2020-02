O período de Carnaval em Rondonópolis, em um balanço parcial realizado, teve o registro de casos graves de violência. Foram registrados um latrocínio (roubo seguido de morte), duas tentativas de homicídio e um acidente de trânsito com vítima fatal. Ambas tentativas de homicídios foram registradas na segunda-feira (24), quando um homem de 32 anos deu entrada na UPA 24 horas com um ferimento por arma de fogo, e um jovem de 19 anos também procurou o local com um ferimento de arma branca (faca).

Já no outro caso, na UPA 24 horas, a polícia foi chamada após um homem dar entrada no local com um ferimento por arma de fogo. Ele contou que foi baleado na porta da sua residência, no bairro Jardim Santa Maria, e não soube repassar características de nenhum suspeito, informando apenas que dois homens em uma motocicleta passaram pela rua e o garupa efetuou os disparos em direção a ele. O homem baleado usa tornozeleira eletrônica e tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, receptação e roubo.

LATROCÍNIO

Um dos casos mais graves registrados durante o Carnaval 2020 em Rondonópolis foi o latrocínio – roubo seguido de morte, ocorrido no bairro Mathias Neves. O motorista Fábio José de Almeida, de 39 anos, foi até uma padaria do bairro na noite de domingo (23), quando um ladrão armado entrou no local e anunciou o roubo. O homem retirou o dinheiro do caixa e pegou a carteira de Fábio, que reagiu ao roubo e entrou em luta corporal com o bandido. Na confusão, o homem atirou duas vezes contra Fábio, que não resistiu e morreu no local.

Na fuga, o suspeito acabou deixando uma motocicleta para trás e seguiu a pé até a Região Salmen. Identificado pela polícia, ele foi detido em flagrante no bairro Rui Barbosa, com o revólver calibre .38 utilizado no roubo e que tirou a vida de Fábio. O homem tem 22 anos, não teve o nome divulgado devido a Lei de Abuso de Autoridade, mas segundo as informações confessou o crime aos policiais. Ele também utilizava tornozeleira eletrônica, mas o equipamento estava desligado.

ACIDENTE

Na noite do último sábado (22), dois homens que haviam furtado um carro de uma residência no bairro Santa Cruz se envolveram em um acidente na Avenida dos Estudantes, sendo que um deles acabou morrendo. Segundo as informações, eles estavam seguindo no sentido Guiratinga, em alta velocidade, quando o condutor viu uma barreira policial no acesso à MT-270 e acabou perdendo o controle do carro e capotando.

Os policiais acionaram o Samu, e ambos foram socorridos, sendo que Wesley Silva Tavares, de 24 anos, morreu antes de ser levado ao hospital. O segundo ocupante do carro, um adolescente de 16 anos, foi levado inconsciente para o hospital e em estado grave. Não se sabe ainda qual dos dois estava na direção, já que com o capotamento ambos foram projetados para fora do veículo.

Conforme o proprietário do carro relatou em boletim de ocorrência (BO), foram levados da sua residência durante o furto, que aconteceu na madrugada do mesmo dia, o veículo, um televisor de 50 polegadas e carteira com documentos pessoais e cartões bancários.