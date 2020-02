Apesar de estar em nível alto, a situação ainda não causa preocupação, visto que ontem mesmo a tendência já era de redução do volume de água. O nível de alerta estipulado pela Defesa Civil de Rondonópolis é de 5,30 metros acima do seu nível, algo que ainda não foi registrado este ano e que só acontece em caso de muita chuva nas cabeceiras. Apesar da situação tranquila, o rio segue sendo monitorado pelo Município, que tem uma régua de medição na Vila Mamed.

Com a chuva dos últimos dias, especialmente na região da cabeceira do Rio Vermelho, em Poxoréu, o nível das águas do rio subiu e está atraindo muitos curiosos para o Cais de Rondonópolis. Na tarde de ontem (25), com cerca de 4 metros acima do seu nível normal, o rio levou muitas pessoas a aproveitarem o dia de folga admirando a beleza e força de suas águas.

Quando acima dos 5,30, o Rio Vermelho causa alagamentos em casas da Vila Rondon, provocado pelo represamento de águas do Ribeirão Arareau, com como também oferece risco para outras regiões, como a Vila Canaã e a Vila Mamed. Vale lembrar que boa parte dos moradores de área de risco já foram retirados desses locais, como é o caso da Mamed e da Rua H no Jardim Paulista (no caso do Arareau), mas que ainda há famílias em áreas afetadas pela cheia do Rio Vermelho, quando acima do seu nível de alerta.

Paralelo às preocupações quanto a possíveis alagamentos, fica a diversão. Na tarde de ontem, um grupo de jovens, com jet skis, aproveitou a cheia do rio para fazer manobras e, por consequência, divertir as pessoas que foram até o Cais admirar a cheia do Rio Vermelho. Com manobras, o grande volume de água virou atrativo para os esportistas, e entretenimento para quem assistiu.