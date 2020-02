De um lado, motoristas sempre descontentes com a falta de sincronismo nos semáforos das principais vias de Rondonópolis, os fazendo parar em cada esquina. Do outro lado, o Município afirmando que os semáforos estão sincronizados. Na prática, com a cidade crescendo a cada dia, o trânsito local se torna cada vez mais complicado e truncado, com pequenos congestionamentos na região central, principalmente nos horários de pico. Uma ação simples que ajudaria muito a organizar esse trânsito seria a correta sincronização dos semáforos da cidade, o que daria maior fluidez e agilizaria a vida de quem diariamente tem que cruzar as vias principais, mas não é exatamente isso que se vê.

De acordo com o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metelo, à exceção dos semáforos dos cruzamentos da Avenida Frei Servácio com a Rua Rio Branco e da Avenida Bandeirantes com a Rua 13 de Maio, onde as controladoras da sincronização estão queimadas, todos demais semáforos da cidade estão devidamente sincronizados. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) informou que sempre teve um equipamento desse de reserva, mas este já teria sido usado e o órgão aguarda pela compra de um novo equipamento.