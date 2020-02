O Palmeiras oficializou a contratação do atacante Rony, que defendia o Athletico-PR e foi um dos destaques da equipe rubro-negra nas últimas duas temporadas, conquistando os títulos da Copa Sul-Americana (2018) e da Copa do Brasil (2019). O jogador de 24 anos é o segundo reforço do clube em 2020 e assinou contrato até dezembro de 2024.

Nascido na pequena cidade de Magalhães Barata, no Pará, o atacante de velocidade atua pelas beiradas do campo e começou sua carreira profissional no Remo, onde foi bicampeão paraense em 2014 e 2015. Após passagem pela base do Cruzeiro, foi emprestado ao Náutico em 2016 e terminou o ano como principal destaque da equipe – anotou 11 gols na Série B do Brasileiro.

O bom desempenho lhe rendeu uma transferência ao Albirex Niigata, do Japão, clube que defendeu entre 2017 e 2018. Na volta ao Brasil, manteve a ascensão no Athletico-PR e conquistou o título da Sul-Americana de 2018 em seu primeiro ano (saiu do banco de reservas e entrou nos oito jogos, tendo anotado um dos gols na semifinal).

Em 2019, tornou-se peça chave da equipe paranaense. Campeão da Copa do Brasil, foi titular em todos os jogos da campanha e marcou o gol do título contra o Internacional na decisão. Na temporada passada também foi campeão da Copa Suruga, no Japão.