Prefeito Zé Carlos do Pátio quer transformar prédio localizado na Avenida Lions Internacional, agora um hotel, em maternidadeSem discussão prévia, os vereadores aprovaram na sexta-feira (21/2), em sessão extraordinária realizada por volta das 9 horas, um projeto de lei de autoria do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), que autoriza a liberação de R$ 5.150.000,00 (mais de 5 cinco milhões de reais) para compra do imóvel do antigo Hospital Cidade, que hoje abriga um hotel no começo da Avenida Lions Internacional. A Prefeitura quer transformar o local em uma maternidade municipal.

Representantes do grupo de entidades da sociedade civil, denominado “SOS Santa Casa”, declararam, após a aprovação do projeto, que irão fiscalizar a aplicação dos recursos públicos para a compra do imóvel e também a instalação da maternidade. Contudo, estranharam a iniciativa do Executivo, que, em vez de colaborar com a situação da maternidade em funcionamento na Santa Casa, toma decisões que vem somente atrapalhar.

“Atualmente, a Santa Casa está funcionando muito bem e o Município não gasta um centavo com o hospital e nem oferece um complemento para a maternidade, apesar de receber repasse para este tipo de serviço. Hoje, a maternidade da Santa Casa recebe recursos apenas do Estado e Governo Federal. O nosso grupo tem uma representatividade de 63 mil pessoas e iremos saber quanto ele vai gastar neste projeto e qual a intenção do prefeito, se é implicância com a Santa Casa…”, adiantou a empresária Tânia Balbinotti, uma das líderes do movimento.