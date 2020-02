Foi sepultado neste sábado (22), no Cemitério da Vila Aurora, o corpo da professora Arolda Dueti Siva, pioneira da educação em Rondonópolis, que faleceu na manhã de anteontem (21) de causas naturais. Com 95 anos, Arolda morreu no Hospital Regional de Rondonópolis, onde estava internada e, conforme informado pelo sobrinho, Joseval Costa Silva Landim Dueti, a morte se deu por conta da idade avançada. Há alguns anos, a professora também sofria com Alzheimer.

Natural de Jussiape, na Bahia, Arolda cursou o primário na cidade de Ipiaú, que fica no mesmo estado. A família se mudou para Itumbiara, cidade do interior de Goiás, onde ela concluiu o curso ginasial no colégio Ricardo Campos. Em 1949, a família se mudou então para Poxoréu e, em maio de 1951, Arolda então se muda para Rondonópolis em companhia dos pais e oito irmãos.

Já na cidade de Rondonópolis, começou a lecionar para três crianças, filhas de um casal de americanos, sendo que no fim do primeiro ano no município já estava com quase 70 alunos, ministrando aulas na sala da casa onde morava, que acabou denominada como Curso Particular Nossa Senhora das Graças.

Posterior à escolinha, Arolda exerceu o magistério no Colégio Sagrado Coração de Jesus, na Escola 13 de Junho e foi professora e diretora da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga (EEMOP), onde esteve pelo maior tempo de sua vida profissional.

POLÍTICA

Rondonópolis, constituída Município em 1953, em sua terceira legislatura registrou a participação da mulher no exercício político, e Arolda faz parte desse momento. Nas eleições municipais de 1962, Arolda Dueti não conseguiu se eleger vereadora, mas ficou como suplente de Antônio Finazzi (Toniquinho). Porém, ele acabou renunciando e Arolda assumiu o mandato por um ano em 17 de fevereiro de 1965.

Naquele pleito de 1962, Elza de Oliveira (PSD), a Elza do Hotel Luzitano, entrou para a história como a primeira mulher eleita vereadora em Rondonópolis. Dona Arolda, portanto, foi a segunda mulher da história a ocupar uma cadeira no Legislativo local.

Em 1985, Arolda recebeu da Câmara Municipal de Vereadores o Título de Cidadã Rondonopolitana. No ano de 2002, recebeu o Título de Cidadã Mato-grossense na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Ainda em vida, ela teve o seu nome homenageado em uma das ruas do bairro Jardim Primavera. Com importante legado para a educação da cidade, muitos defendem que a professora também seja homenageada com o seu nome em uma escola.