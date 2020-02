O pré-candidato a prefeito de Rondonópolis Ibrahim Zaher (PSB), em visita ao A TRIBUNA nesta sexta-feira (21), declarou à reportagem que o seu projeto está mantido e o próximo prefeito da cidade terá que ser um interlocutor. “A cidade está em uma região estratégica e isso favorece ao desenvolvimento. Quando fui vereador e presidente da Câmara Municipal, a cidade tinha um orçamento de R$ 600 milhões e hoje ultrapassa R$ 1 bilhão. A cidade teve avanços, porém ainda é muito carente, principalmente na geração de emprego e mão de obra qualificada. Está faltando interlocução e compromisso do poder público para atrair as grandes empresas para gerar arrecadação e emprego. O atual prefeito tem dificuldade de comunicação com a classe empresarial e talvez não reconheça a importância que o setor tem. Um prefeito tem que passar segurança para os grandes investimentos. A cidade é um polo importante e com potencial comercial, mas o que falta é interlocução”, disse o pré-candidato.

De acordo com Ibrahim Zaher, recentemente Rondonópolis perdeu para Primavera do Leste dois grandes empreendimentos, o que resulta na perda de arrecadação de impostos e geração de emprego. “A minha ideia é olhar por todas as classes, olhar para os mais necessitados, mas também para os empresários e servidores públicos. Acredito que política é para fazer algo amplo, sem esta guerra de esquerda e de direita. Precisamos de uma gestão que seja para todos. Imagino uma proposta diferente, com planejamento de forma que a cidade flua de forma tranquilha e a população consiga participar de alguma forma. Acredito que esta seja a grande bandeira da nossa pré-candidatura. A população de Rondonópolis teve um amadurecimento político ao longo dos anos e acho que o Brasil vive um momento fundamental para definirmos o futuro da nossa nação”, externou.

Para o pré-candidato, o novo prefeito deve ter interlocução política junto às bancadas de deputados estaduais e federais e também com o governador do Estado. “Hoje a maior parte da arrecadação de impostos vai para os governos federal e estadual, Apenas 13% ficam no Município. Um prefeito precisa de interlocução com a classe política de todas as esferas para trazer estes recursos de volta à cidade, para atrair os investimentos e a manutenção dos serviços públicos. Um prefeito não pode viver isolado, tem que planejar, tem que empreender as riquezas que a cidade possui para toda a população”, ressaltou.

As articulações para a pré-candidatura de Ibraim Zaher têm autonomia do Diretório Estadual do PSB e apoio do seu pai, Mohamed Zaher, ex-vereador de vários mandatos que fez história na cidade. “Recentemente tivemos uma reunião com as lideranças do PSB e nossos pré-candidatos a vereadores, com o presidente estadual do partido, deputado estadual Max Russi, onde foi reforçado o projeto da sigla em ter uma candidatura própria a prefeito. Há mais de um ano e meio estamos discutindo as possibilidades da nossa pré-candidatura a prefeito, um nome de consenso que represente o novo na Prefeitura. Diante disso, o PSB nos deu condições para a construção deste projeto. Em um ato estadual do PSB, o governador Mauro Medes hipotecou que onde tivesse candidatura do PSB, ele estaria disposto a dar apoio. Então, vamos fazer interlocução de que o PSB tem um bom quadro de pré-candidatos dispostos a uma gestão integrada entre a Prefeitura e o Estado”, revelou.

O pré-candidato pelo PSB, Ibrahim Zaher, é formado em Administração, sempre foi empreendedor e levou a experiência para a gestão pública, quando foi presidente da Câmara Municipal. “Tive R$ 13 milhões para gerir em um momento que subiu o número de vereadores de 11 para 21, mas com o mesmo recurso conseguimos fazer uma gestão bem enxuta, com economia e redução de 80% dos gastos e ainda devolvemos mais de R$ 1 milhão para a Prefeitura. O Tribunal de Contas do Estado nos testificou como uma gestão eficiente. Isso é uma coisa que me credencia e deixa apto para concorrer a Prefeitura. Então, vamos buscar o diálogo, porque política se faz com grupo”, explicou.