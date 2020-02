1 – SENHORES E SENHORAS,

quem está quietinho em seu canto lá no Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Rondonópolis (Impro), é o seu atual diretor executivo Roberto Carlos Correa de Carvalho, no entanto é um nome que está sendo bastante assediado por vários pré-candidatos a prefeito de Rondonópolis, tanto é que já ganhou nos bastidores da política local o título de “super vice”, isso por agregar com facilidade várias classes e grupos políticos.

UMA

das últimas análises envolvendo o nome de Roberto Carlos, foi quando surgiu a possibilidade da ex-primeira dama do Município Ana Carla Muniz (PDT), se candidatar a prefeita nas eleições do dia 4 de outubro deste ano. Ocorre que Ana Carla ainda teria uma ala dos servidores públicos insatisfeita com ela, mas uma chapa ao lado de Roberto Carlos, que tem grande apreço dos servidores, neutralizaria este fator negativo para uma possível campanha. Além disso, a articulação com o nome deste “super vice” agradaria o presidente estadual do seu partido PRB, que é o ex-prefeito Adilton Sachetti, e também ao ex-prefeito Percival Muniz, que é um admirador de Roberto Carlos, que sempre manteve no funcionalismo público uma postura íntegra. Logo, Roberto Carlos seria o único nome que agregaria uma união entre Percival e Sachetti, que andam se estranhando há muito tempo.

2 – NÃO É DE HOJE

que Zé do Pátio (SD) é tido como pré-candidato à reeleição de prefeito, tanto é que a classe política está unida com o propósito de não deixá-lo no poder. Na avaliação da Coluna, uma situação não está pegando nada bem, e as pessoas mais politizadas da cidade já perceberam que o prefeito está com a máquina nas nãos e só agora em ano político é que as obras começam a aparecer. Nos últimos três anos, o prefeito se manteve isolado e até seu secretariado pouco despachava com ele, que hora estava trancado em seu gabinete no Paço Municipal ou no seu escritório montado na antiga casa da sua mãe na Colina Verde, em meio à montanhas de papeis. As obras que só aparecem agora em ano eleitoral, é fato que depõe contra a pré-campanha à reeleição de Pátio, pois a população já está “cheia” de padecer com obras públicas que só aparecem em ano eleitoral, sendo que muitas param após o pleito.

3 – NO DOMINGO PASSADO,

cobramos aqui na Coluna um posicionamento mais firme do deputado estadual Thiago Silva (MDB), quanto a sua pré-candidatura de prefeito de Rondonópolis. Após isso, o deputado confidenciou a este Colunista que até o começo do mês de março, irá se posicionar definitivamente, quando então ficará definido quem será o candidato do Grupo, que lançará o adversário “único” de Zé do Pátio. Além disso, fomos informados que Thiago Silva está conseguindo o apoio dos demais pré-candidatos do Grupo em torno do seu projeto. Outra informação nova, é que se Thiago Silva não for o pré-candidato, Ibrahim Zaher (PSB), é o segundo mais contado no Grupo. Assim como Thiago Silva, Zaher tem afinidade com os demais integrantes para alavancar uma pré-candidatura robusta de prefeito, inclusive com o apoio do ex-prefeito Percival Muniz e do governador Mauro Mendes (Dem).

4 – DIRETAMENTE

de Brasília, chegou duas informações para o Colunista. A primeira delas é que o deputado federal Nelson Barbudo (PSL) irá mesmo se candidatar a senador na eleição suplementar do dia 26 de abril em Mato Grosso. Mas sabemos que o deputado federal José Medeiros (Podemos) também vai para a disputa e poderá ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Antes Barbudo era o “queridinho” de Bolsonrao, agora será que estão rompidos mesmo? Foi público e notório que Barbudo se elegeu na “onda Bolsonaro”, com os seus vídeos viralizando por todo o Brasil, mas neste sentido agora rompido com o presidente, acreditamos que uma sua eventual candidatura ao Senado será perda de tempo.

5 – OUTRA NOTÍCIA

que corre nos bastidores da política é que o ex-deputado federal Adilton Sachetti (PRB) teria desistido da pré-candidatura a prefeito de Rondonópolis, isso porque o foco, ao menos por agora, seria a pré-candidatura de Otaviano Pivetta (PDT) ao senado, onde ele seria o suplente da região Sul.

6 – E PARA FINALIZAR

a Coluna de hoje, lembramos que o nome de uma mulher em Rondonópolis também é tido como uma “super vice”. Trata-se de uma filiada história do MDB, nada mais, nada menos que a Elizabethe Oliveira, a Dona Bete, esposa do ex-vereador Fulô, a qual tem forte penetração política na Vila Operária, região que ao longo dos anos ela tem contribuição de destaque na área social, em especial nas de iniciativa da Igreja Católica. Além disso, caminha sempre ao lado do seu esposo Fulô, que foi vereador por seis mandatos consecutivos e também disputará as eleições de vereador neste ano. Para muitos entendedores de política, a possível tacada poderá ser efetuada por Ibrahim Zaher, caso o pré-candidato a prefeito Thiago Silva recue da disputa. A indicação de dona Bete lembra a antiga chapa de Adilton Sachetti, que teve como candidato a vice-prefeito o Maneco da Vila Operária, em 2004, e saiu vitoriosa naquelas eleições. A Vila Operária é famosa por decidir eleições em Rondonópolis, e um candidato a vice-prefeito da região sempre será um triunfo político.