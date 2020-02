O deputado estadual e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Thiago Silva (MDB), participou manhã desta sexta-feira (21) de uma reunião decisiva para viabilizar a construção de duas escolas em Rondonópolis. O encontro aconteceu na Prefeitura de Rondonópolis e contou a presença do prefeito José Carlos do Pátio e equipe, vice-governador Otaviano Pivetta e equipe, secretária estadual de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, Olímpio Alves, assessor do deputado Nininho e a líder comunitária Sibele Araújo.

Os presentes discutiram os moldes de um convênio em entre Estado e município para a construção das unidades. Proposta que, segundo Thiago Silva, é viável e vantajosa para os dois lados. “Trata-se de convênio, conversei com a secretária Marioneide, com o vice-governador. A ideia está bastante amadurecida. Faltava conversar com o prefeito e ouvir a opinião dele. A proposta prevê que o serviço seja executado com parceria total e as responsabilidades divididas. O Estado assume o segundo ciclo em diante e o Município fica com o primeiro ciclo. Assim, temos crianças e jovens atendidos num mesmo projeto”.

As duas escolas inclusas na parceria serão construídas nos bairros Alfredo de Castro e Mathias Neves. Juntas as duas comunidades somam uma demanda de quase mil estudantes. “Essa é uma luta antiga que está perto de um desfecho positivo. Eu fico feliz pelo meu bairro ser contemplado, como também pelos amigos do Alfredo de Castro. Nossas crianças e adolescentes precisam de unidades perto de casa. A falta de escola é um problema muito sério. Eu sou professora e acompanho o sofrimento que é estudar 6, 7 km de casa. Agora é o momento de unir forças e fazer esse processo andar o quanto antes”, conta a presidente do bairro Mathias Neves, Sibele Araújo.

A proposta do governo é construir um prédio moderno, no modelo do que é a escola atrativa, com tecnologia de ponta para alunos e professores, além de salas climatizadas, quadras cobertas, alimentação e piscina. “Precisamos ter uma escola com bom ambiente para quem estuda e para quem ensina. Isso é o começo de integração, que esperamos que seja permanente. O público é um só, então precisamos trabalhar para oferecer o melhor do início da formação até os anos finais”, explica o vice-governador Otaviano Pivetta.

A expectativa é que o convênio para a construção das escolas seja oficializado ainda no primeiro semestre deste ano. “A reunião acabou e a equipe técnica do Município e Estado já começaram a trabalhar os termos para dar celeridade na documentação do convênio. O segundo semestre entra no período eleitoral e então precisamos deixar tudo pronto para oficializar essas importantes obras até o mês de abril. Tenho certeza que o bom senso vai prevalecer. É dessa forma, com diálogo e disposição, que conseguimos prestar um bom papel para sociedade”, afirmou Thiago Silva.