Casado, pai de 4 filhos, José Soares de Souza nasceu na localidade rural conhecida como Linha Seca, próxima do Naboreiro, em uma pequena fazenda da família, com o auxílio de uma parteira. Filho de lavradores, ele veio com os pais morar na cidade aos 7 anos de idade, para que pudesse dar início aos seus estudos. Ele se lembra que nessa época o hoje veterano Padre Lothar Bauchrowitz dava assistência para a comunidade rural onde nasceu e, juntamente com seu pai, encabeçaram a luta pela criação da primeira escola rural da região, da qual seu pai acabou sendo o primeiro professor.

Com título de especialidade em endoscopia do aparelho digestivo, cirurgia do aparelho digestivo e tratamento clínico do aparelho digestivo, o médico conta que lembra com saudade do período em que morou no sítio dos pais, onde pescava muito e vivia como um indiozinho no mato com seu estilingue caçando passarinho, coisa que era considerada normal na época, comendo frutas e se divertindo. “Era uma vida muito saudável. Meus pais trabalhavam na lavoura, onde produziam arroz, feijão, cana e lembro que tinha um bananal e tinham também um pouco de gado leiteiro. Era uma vida normal. O meu avô construiu na época um dos primeiros engenhos da região, para moer cana e lembro que uma vez por ano se fazia aquele mutirão com todo mundo da região e faziam lá o melado, rapadura. Isso era tudo distribuído lá mesmo entre os colonos, nada era vendido”, conta com um sorriso estampado no rosto.

Mais velho de seis filhos, assim que veio para a cidade, no ano de 1967, ele conta que foi estudar na Escola Santo Antônio, que fica no bairro Bom Pastor, onde fez o primário, para depois ir para a Escola Dom Wunibaldo, depois na Escola Pindorama e, por último, concluiu o segundo grau no 13 de Junho, escola particular que ficava na Vila Aurora. “Rondonópolis era uma cidade muito pequena na época, as únicas vias centrais que tinham pavimento eram as Avenidas Amazonas e Marechal Rondon, de paralelepípedos, nem asfalto tinha. Eu cresci aqui na região do Bom Pastor e ali na (Avenida) Ponce de Arruda, onde hoje é o Bar do Aldo, meu pai construiu um mercadinho, que era o Mercado Souza. Foi por ali, próximo do Cascalhinho, do Bom Pastor, do Pindorama, foi por ali que eu cresci”, rememora o pioneiro.

Ele conta que na época seu pai, Aldo Pereira de Souza, ficou muito conhecido na cidade e foi dele que o restaurante que existe no local herdou o nome. “O mercado originalmente era do meu pai e, com o tempo, o meu cunhado, o Antônio Marcos Teixeira, colocou ali, junto com o bar, um espetinho e, com o tempo, o negócio dele foi crescendo e hoje é um big dum restaurante. E ele herdou o nome do meu pai. Aldo era o meu pai e ele acabou incorporando esse nome”, contou José Soares.

Nessa época, o pioneiro conta que estudava e, como todos demais garotos da época, vivia na rua brincando livremente, pois a cidade ainda era extremamente tranquila até então. “Você podia sair na rua qualquer hora e, quando eu não estava na escola, estava em algum campinho de futebol jogando, correndo na rua. Tinha campinho de futebol em todo terreno baldio, a gente fazia um mutirão entre a molecada, tirava os tocos principais, o resto a gente tirava no dedão mesmo, na unha”, se diverte relembrando.

“Eu sempre falava que ia ser médico”

Sobre a profissão de médico, José Soares conta ter ouvido de sua mãe que desde a época em que morava na Linha Seca ele já brincava de médico com os colegas, apesar de até então não ter tido nenhum médico na família.

“Não via médico nem na televisão, porque não tinha televisão nessa época. Ninguém sabia de onde eu tirava essa ideia. O médico da família até então era o doutor João Moraes, que era o farmacêutico da cidade. E ela falava que eu brincava com os colegas e, às vezes, pegava pintinhos e abria para ver como era por dentro. Eu não me lembro disso, é minha mãe que conta, e já começou na minha primeira infância. E quando eu vim para a cidade, sempre eu falava que ia ser médico e acabei incorporando essa ideia e, aí quando fui fazer o segundo grau, eu escolhi o 13 (de Junho), que era a única escola que tinha por aqui que tinha um curso que era mais ou menos voltado para a área de Biológicas, já pensando em fazer Medicina”, lembra o agora bem-sucedido médico.

Nesse período, se isolou do mundo e passou um ano praticamente só estudando para o tal vestibular, mas ainda assim não conseguiu passar na primeira tentativa, por 4 décimos de ponto, no ano de 1985, mas no ano seguinte, aos 19 anos, foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, o que é até hoje é motivo de orgulho. Ele ainda se recorda que, próximo de concluir o segundo grau, ouviu o conselho de um amigo, Humberto, do qual não se lembra o sobrenome, lhe dizendo para fazer um cursinho preparatório para aumentar suas chances no vestibular de Medicina, historicamente o mais concorrido das universidades, mas a princípio não deu importância, mas antes de sua segunda tentativa acabou fazendo um pré-vestibular semiextensivo de três meses, já em Cuiabá. “Foi fantástico, porque era um desafio. A gente vem de uma família humilde, sem orientação, porque ninguém da minha família tinha passado antes por essa trajetória para dizer: ‘faça assim’ e é assim que acontece. Ninguém tinha me orientado a como estudar, me preparar para o vestibular”, contou.

José Soares conta que, devido ao seu esforço, concluiu o curso com um coeficiente de 8,4, que até aquele momento era a segunda melhor nota do curso de Medicina da UFMT. Prova disso é que assim que conclui o curso, foi aprovado em seguida em duas residências, no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e na Universidade Federal de Campo Grande (MS), pela qual acabou optando, devido a maior proximidade com seus familiares e pela maior facilidade de adaptação, já que a cidade era menor e o clima muito parecido com o daqui.

Casamento e filhos

O médico conta que retornou após os estudos solteiro para a cidade, e conheceu sua esposa Ângela no antigo Hospital Samaritano, que trabalhava na recepção da unidade hospitalar. Ele conta que se apaixonou pela morena simpática e atenciosa, que tratava todos os pacientes com muito carinho, e depois de um curto namoro, para a época, se casaram cerca de um ano depois. “Na época eu já tinha 31 anos e estava na hora de sossegar. Logo já nasceu meu filho Gabriel, e aí a família foi só aumentando. Sou casado com ela até hoje e continuo apaixonado por ela”.

O início da carreira e a origem do Cedir

Em Campo Grande, José Soares fez sua residência em cirurgia geral voltada para o aparelho digestivo e, em meados de 1995, retornou para Rondonópolis, onde abriu um consultório na clínica do doutor Fernando Tenório, na Avenida Fernando Correa, próximo da antiga rodoviária. Logo em seguida, começou a construir sua própria clínica, que foi a primeira clínica de endoscopia desenhada para isso no Estado, a Gastrocenter, onde ele atende até hoje.

A princípio, ele teve dificuldades com os colegas médicos, vindos de fora, que fechavam as portas para novos profissionais, temendo a concorrência, que chegaram a orientar o jovem médico a ir embora daqui para trabalhar em outra cidade, mas ele novamente invocou sua força de vontade e fincou os pés por aqui mesmo, construindo uma carreira de sucesso.

Algum tempo depois, junto com o também médico Elmo dos Santos Bertinetti (já falecido), projetou e fundou o Centro de Diagnósticos de Rondonópolis (Cedir), idealizado como uma clínica onde as pessoas pudessem realizar todos os tipos de exames médicos. “Quando cheguei aqui, percebi que um monte de gente se deslocava para Rondonópolis nos finais de semana para cuidar de suas coisas e para tentar algum exame de laboratório, uma consulta com médico. Então, eu fui um dos primeiros médicos a começar a atender aos sábados, e atendo até hoje. Mas quando pediam exames, cada um era feito em um lugar separado, o que dificultava a vida de quem vinha de fora. Foi pensando nessa dificuldade que surgiu a ideia de construir o Cedir, que hoje é referência no estado em estrutura e tamanho”, informou José Soares.

“Falta alguém que realmente tenha amor à cidade”

Com relação a cidade onde nasceu, José Soares diz considerar Rondonópolis uma cidade fantástica, com um enorme potencial de crescimento, mas lamenta a falta de uma liderança política que pudesse dar “uma guinada” em sua estrutura, já que ele diz perceber que a cidade mais arrasta os políticos do que o contrário.

“Parece que até hoje a política foi mais para frear a cidade do que para desenvolvê-la. Sem nenhuma crítica pessoal a um ou outro político. Mas sempre tivemos grandes lideranças políticas, alguns de expressão nacional, mas me pergunto o que fizeram por Rondonópolis? Se não existissem, o que não teria existido? Nada. A cidade anda quase que por conta própria. Como filho de Rondonópolis, a gente aspira pelo aparecimento de um salvador da pátria, que direcione a cidade. Porque, se essa pessoa aparecer, eu acho que a cidade vai explodir, crescer com uma velocidade enorme. Falta alguém que realmente tenha amor à cidade, não alguém com aspirações de carreira política, de se dar bem na política”, externou.

No seu entendimento, os vereadores da cidade deveriam ser pessoas mais velhas e estabilizadas financeiramente, que não recebessem salários para exercer suas atividades parlamentares, e que tivessem como único objetivo ajudar a cidade. “Eu te pergunto: porque que vereador tem que ter salário? Eu passei pelo Rotary por 13 anos e sei o trabalho que dá ser presidente de Rotary. E não tem salário e tem que comparecer às reuniões pelo menos uma vez por semana, coordenar uma série de serviços, e ele enfia a mão no bolso para pagar mensalidade e para bancar uma despesa ou outra. E é assim em outras sociedades. Porque não elegemos vereadores por distrito e propomos de hoje em diante não ter mais salário. Se candidate quem tiver vontade de ajudar a população”, opinou.

Da cidade de seus tempos de criança, ele conta que sente saudades da liberdade que tinha antes, de poder andar e viver com tranquilidade. “Apesar de sermos uma cidade pequena, temos um certo comportamento de cidade grande. Isso no tocante à violência mesmo, não nos sentimos mais seguros de sentarmos na porta de casa. Sei que é um saudosismo, mas sinto falta de poder andar na rua no final da tarde com tranquilidade. Hoje você tem que pensar muito para sair para andar de bicicleta. Mas mesmo assim adoro aqui e até hoje não pensei em me mudar daqui. Tanto que na época que formei tive uma proposta muito boa para ir trabalhar em outra cidade, mas morria de vontade de voltar para cá, para minha família e amigos e não penso em ir embora daqui. Hoje, sou um profissional realizado e meu sonho de futuro é poder conhecer meus netos”, concluiu.