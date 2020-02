O técnico Adilson Batista ressaltou a dedicação dos jogadores do Cruzeiro, a grande maioria deles ainda bastante jovem, formada pelas divisões de base do Clube, no processo de reconstrução da equipe cinco estrelas. “Tenho que valorizar o que eles estão fazendo, eu estou vendo uma dedicação, estou vendo posse, construção, triangulação, faltam umas coisas que o tempo vai dar. O tempo que vai dar isso. Uma tomada de decisão com 20 anos é diferente do que com um jogador mais experiente”, disse o treinador.

“Vamos ter um pouquinho de calma nesse aspecto, mas eu tenho que agradecer o empenho, a dedicação, a vontade, a luta, correndo atrás, tentando buscar, está dentro do contexto e faz parte do processo”, completou.

O comandante celeste ainda pediu desculpas ao torcedor da Raposa após a derrota para a Tombense pelo Campeonato Mineiro e ressaltou a importância para o crescimento do tetracampeão brasileiro na temporada.

“Eu entendo o lado do torcedor, eu também tenho respeito, tenho consideração, mas ele precisa ter paciência, ter calma, apoiar, ajudar, incentivar e nós ali no dia a dia tentar fazer o melhor, porque vejo o Conselho Gestor também tentando fazer o melhor. Nós precisamos entender que deixaram o Cruzeiro com um rombo muito grande e estamos pagando o preço agora. A gente pede desculpas ao torcedor, que ele entenda, que ele ajude, que é o momento importante que a gente precisa”, declarou.