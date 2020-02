O 4º Comando Regional – Rondonópolis, da Polícia Militar (PM), inicia na manhã de hoje (21) a Operação Carnaval 2020, com reforço no policiamento das cidades da região que vão realizar a festa popular, bem como no policiamento ordinário de Rondonópolis.

Na região, haverá policiamento especial em Alto Garças e Guiratinga, com o envio de policiais de Rondonópolis, sendo militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e também da 14ª Companhia Independente Força Tática (14º CIPM).

“Como não haverá Carnaval em Rondonópolis, nós iremos reforçar o policiamento ordinário na cidade. Serão cerca de 30 policias a mais, que serão divididos em turnos de serviço. Vale reforçar que nós iremos reforçar as barreiras administrativas e de fiscalização, e os comboios para o município de Guiratinga”, destacou o tenente-coronel PM Gleber Candido Moreno, comandante do 5º BPM e da 14ª CIPM de Força Tática.

O comandante explica que as barreiras e os comboios serão intensificados neste período, especialmente na MT-270, para manter os bons resultados dos dois últimos anos, quando não houve o registro de acidentes. “O intuito é que as pessoas possam ir e vir com segurança”, reforça o tenente-coronel.

MATO GROSSO – A operação, que acontece entre os dias 21 e 26 de fevereiro, e contará com as forças integradas da Polícia Militar (PM), da Polícia Judiciária Civil (PJC), Corpo de Bombeiros Militar, Politec, Detran, Ciopaer, Sistema Penitenciário e Socioeducativo, será lançada hoje na Capital pela Sesp-MT. Além do policiamento ostensivo, a operação também terá ações de fiscalização como blitz da Lei Seca, além de ações preventivas e educativas com a abordagem e entrega de kits aos motoristas.