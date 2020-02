O União Esporte Clube volta a campo neste sábado (22) para enfrentar a equipe do Sinop, no Luthero Lopes, a partir das 16 horas. A expectativa é que a equipe colorada conte com o apoio da torcida para manter a boa fase e faça uma boa partida, conseguindo mais um resultado positivo, mantendo a invencibilidade no Mato-grossense 2020.

Para Edicarlos Olegini, o Gauchinho, presidente do União, a equipe passa por um momento positivo que há muito tempo não vivia e a preocupação é manter a boa fase. “Eu acho que desde 2010 o União não vive um momento de êxtase como esse. Em 2010 fomos finalistas e, de lá para cá, em nenhum momento conseguimos chegar a uma final de campeonato. Em 2011 fomos semifinalistas, com uma equipe muito forte, e depois tivemos uma fase negativa e somente em 2017, quando nós assumimos (a direção do clube) conseguimos classificar o União para a semifinal, porém tivemos um problema judicial e nos foi tirado o direito de jogar a semifinal. Em 2018 e 2019 também fomos semifinalistas”, contou.

Ele completa dizendo que esse caminho construído levava a equipe a desejar disputar a final no ano passado, mas por detalhes isso acabou por não acontecer, mas este ano a equipe vem com tudo. “Esse ano a gente vem sim para ser finalista. Como se diz por aí, o Cuiabá é a equipe a ser batida, é uma equipe que tem recursos financeiros, muito diferentemente do restante dos times que disputam o Mato-grossense. Então, é uma equipe que vem se organizando para disputar a Série B do Brasileiro e permanecer ali até subir para a Série A. Mas é lógico que dentro de campo às vezes essa diferença é diminuída, pois há vários fatores que interferem no jogo. Mas o objetivo do União é estar na final este ano e montamos uma equipe forte. Como Rondonópolis é tida como a capital do futebol no Estado, o União é um clube de massas, com a maior torcida do Estado, a nossa expectativa é que tenhamos um grande público no sábado”, completou Edicarlos Olegini.

Ele relembra que os jogos do União em 2019 registraram os cinco maiores públicos do Estadual, o que mostra a força do futebol rondonopolitano e a paixão que a torcida tem pelo seu clube do coração. “E num momento positivo como esse, vindo de vitórias e com o time começando muito bem a competição, a nossa expectativa é que no sábado tenha um grande público no Luthero Lopes, de três a quatro mil pessoas pelo menos. Por isso que a gente trabalha, que a gente monta uma equipe competitiva e forte para fazer bons jogos e dar alegria ao torcedor, mas o torcedor também tem que responder indo ao estádio e apoiando a equipe. Para isso, inclusive diminuímos o valor do ingresso antecipado, que colocamos a R$ 10, para facilitar para o nosso torcedor”, concluiu.

Atual vice-líder do Estadual, com 13 pontos na tabela, o União conquistou 4 vitórias e tem um empate, permanecendo como único time invicto da competição. Já o Sinop é o quaro colocado, com 9 pontos, logo atrás do Operário de Várzea Grande, com 11 pontos.