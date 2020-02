A substituição das placas veiculares atuais pelas placas do modelo Mercosul está gerando confusão e transtorno em Rondonópolis. Isso porque as novas placas ainda não estão sendo fabricadas no município, o que tem levado as pessoas que precisam das mesmas a enfrentarem dificuldades para regularizarem a situação de seus veículos. A cada dia, aumenta o número de pessoas que se depara com o problema na cidade.

Uma das prejudicadas é a supervisora administrativa Flávia Pacheco, que procurou a Ciretran no último dia 31 de janeiro, para transferir um carro para o seu nome, veículo comprado em outra cidade. Depois de abrir o processo de transferência e pagar todas as taxas, ela voltou e foi vistoriar o veículo, colocou a tarjeta que identifica o município por outra e, quando foi pegar os novos documentos do mesmo, foi comunicada de que teria que trocar toda a placa por uma do modelo novo, tendo também que pagar novos valores para tanto, o que lhe deixou causou transtornos.