Quando foi anunciado anteontem (18), a votação do Plano de Mobilidade Urbana, de forma urgente, muitos vereadores inicialmente se posicionaram contra, uma vez que já vinham cobrando a votação do projeto desde o ano passado, prevendo que a falta do plano poderia acarretar perda de recursos federais para a cidade, como a ameaça da perda dos recursos de quase R$ 28 milhões para obras de pavimentação asfáltica e drenagem do Parque Universitário.

O projeto que define a atualização do Plano de Mobilidade Urbana de Rondonópolis, que foi para a pauta de votação na sessão ordinária de ontem (19), na Câmara Municipal, foi aprovado por unanimidade de votos. “Foram vinte votos favoráveis ao projeto. Só não votou eu que sou o presidente da Casa de Leis e só voto no caso de desempate”, disse o vereador Cláudio da Farmácia (MDB).

“Todos os vereadores passaram a compreender que o Parque Universitário não pode perder estes recursos para obras reivindicadas há mais de 45 anos pela comunidade. O projeto do Plano Diretor foi aprovado como está, mas, se no futuro causar algum problema, poderemos alterar a lei e corrigir. Mas, se perdermos estes recursos, seria mais difícil recuperá-los”, revelou Cláudio da Farmácia.

Conforme antecipado ontem pelo A TRIBUNA, sem um projeto de Mobilidade Urbana, a Prefeitura correria o risco de perder cerca de R$ 28 milhões de recursos federais, programados para obras no Parque Universitário, que sofre com problemas de infraestrutura, principalmente em período de chuvas. Segundo o vereador Juary Miranda, o recurso já está para ser liberado por meio da Caixa Econômica Federal, no entanto, a instituição só libera os recursos para obra, caso o Município esteja com todas as certidões em dia e com um Plano de Mobilidade Urbana aprovado.