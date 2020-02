Com relação ao feriado da segunda-feira (24), Dia do Comerciário, o empresário Ernando Cabral Machado, presidente da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), conta que a entidade tem um parecer jurídico a respeito da situação, que diz que, para abrir o seu comércio em datas que são feriados, é preciso observar o que dizem leis e acordos, como a Convenção Coletiva da categoria, as leis federais, como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), leis estaduais e municipais, como o Código de Posturas do Município, antes de tomar a decisão.

“O feriado é na segunda-feira, que é o Dia do Comerciário, de acordo com uma lei municipal. E sendo feriado, só poderia abrir por força de uma lei federal ou de acerto em uma Convenção Coletiva. Como nós não temos uma Convenção Coletiva para 2020, que ainda está em discussão, temos que utilizar a legislação federal. Desde dezembro de 2019 há uma Medida Provisória que estabelece que o comércio pode abrir aos domingos e feriados, mas a empresa que queira abrir tem regras a cumprir, dar um dia de folga na mesma semana para compensar isso, respeitando o descanso semanal remunerado, ou pagar em dobro o funcionário. E ele tem que fazer um acordo com o funcionário”, explicou.

Nesse caso do feriado de segunda-feira, Ernando diz que cabe a cada empresário e segmento analisar se vale a pena abrir as portas na data, pesando os prós e os contras da situação, devido aos encargos existentes. “É o empresário que tem que avaliar se vai abrir ou não, pois as pessoas participam de uma forma ou de outra do carnaval e o dia é meio morto. Quem vai saber se compensa ou não é o próprio empresário. No caso de alguns grandes comércios, isso pode não ser vantajoso, valendo mais a pena para pequenas empresas familiares, tocadas pelos próprios donos do comércio”, explicou. Ele alerta ainda para o fato de que, em outros segmentos empresariais, o empresário precisa procurar pelo sindicato que o representa para saber como proceder.