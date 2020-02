Vem aí o “Expo Mulheres que inspiram”, importante exposição de projetos sociais, que tem mulheres fortes e empoderadas à frente das atividades do projeto. O evento terá exposição das 14h às 21h, do dia 4 a 6 de março.

O evento contará com importantes palestras sobre “Empoderamento Feminino”, com Sandra Raquel (presidente da Associação de Mulheres de Mato Grosso e ativista pelo fim da violência contra as mulheres com o tema sororidade entre as mulheres) e, Luciane Magalhaes, psicóloga e treinadora internacional, que trabalhará o tema “Empoderamento Real”.

Outras importantes atividades como a palestra sobre “Imagem e posicionamento da mulher digital”, com Dalila Castilho, empreendedora, advogada e especialista em “Coloração Pessoal”, influenciadora e mãe, e Ana Flávia Muniz, consultora de imagem.

E, também ocorrerá o Painel das Mulheres e suas fortes histórias com Marchiane Fritzen (empresária na área da saúde e diretora executiva Grupo Gera), Geneliza Carvalho (empresária da Agro Ferragens Luizão) e Tânia Balbinotti (diretora de Recursos Humanos Atto Adriana Sementes). Para todas as mulheres este evento é imperdível. #euvou…