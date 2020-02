Segundo o vereador, o recurso já está para ser liberado por meio da Caixa Econômica Federal, no entanto, a instituição só libera os recursos para obra, caso o Município esteja com todas as certidões em dia e com um Plano de Mobilidade Urbana aprovado. “A Prefeitura está com todas as certidões atualizadas, mas a falta um projeto de mobilidade urbana aprovado. Agora estamos apresentando aos vereadores em regime de urgência o projeto de mobilidade urbana para que seja aprovado nesta quarta-feira (19). Com isso, o recurso ficará garantido”, explicou Juary Miranda, que é líder do prefeito na Casa de Leis.

A Prefeitura corre o risco de perder cerca de R$ 28 milhões de recursos federais, programados para obras de pavimentação e drenagens das ruas e avenidas do Parque Universitário, uma demanda antiga da comunidade, que sofre com problemas de infraestrutura, principalmente em período de chuvas. A informação foi repassada ontem (18) pelo secretário municipal de Habitação, Paulo José, e o vereador Juary Miranda (SD), durante a reunião da ordem do dia dos vereadores.

De acordo com o vereador Jailton Dantas (PSDB), desde o ano passado, ele vem cobrando a atualização do Plano Diretor do Município, o qual também inclui o Plano de Mobilidade Urbana. “Aprovar apenas uma parte do Plano Diretor, que é a Mobilidade Urbana, não é uma questão justa, pois há muitos pontos para discutir com a sociedade. O alerta foi dado, agora querem aprovar um projeto importante para a cidade de forma de urgência. Isso não é correto”, ponderou o vereador Jaitlon Dantas.

“Mais uma vez, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) nos coloca para ‘carimbar’ projeto de sua autoria. Estão colocando a responsabilidade do risco de perder os recursos nas costas dos vereadores. Não estou à vontade para aprovar o projeto desta forma. Há meses estamos cobrando a atualização do Plano Diretor para evitar este tipo de risco. Esta situação dos recursos para obras do Parque Universitário poderia ser evitada se hoje já tivéssemos um Plano Diretor definido”, completou o vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB).

Os vereadores, desde ano passado, estavam cobrando do prefeito o projeto de atualização do Plano Diretor. A última notícia que se tinha era que a minuta do plano, que se refere à mobilidade urbana, ainda não tinha sido repassada para análise do Ministério Público pela empresa terceirizada contratada pelo Município para atualizar o documento pelo valor de mais de R$ 2,5 milhões. Todas as minutas, como as referentes ao Código de Postura e Código Ambiental já passaram pela análise e devolução do MP. Até então, só faltava a minuta da mobilidade urbana.

Ontem, o presidente da Câmara, vereador Cláudio da Farmácia (MDB), garantiu que o projeto que trata da parte da mobilidade urbana irá entrar na pauta de votação em regime de urgência. “A proposta precisa de 14 votos para ser aprovada. O meu voto já terá, pois não podemos perder os recursos para as obras de pavimentação e drenagem do Parque Universitário, uma demanda antiga daquela região”, revelou.