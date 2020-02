O funcionário da antiga Sucam que ainda está em atividade, porém cedido ao Município de Rondonópolis, Joel Vieira Barbosa, entregou anteontem (17), ao presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, em Brasília, a reivindicação de um plano para ajudar profissionais intoxicados pelo trabalho no combate a endemias, além de questões salariais.

Segundo Joel, essas pessoas que trabalharam para o órgão estão perdendo direitos, com aposentadorias defasadas, entre outros problemas. Ele aponta que muitos funcionários não possuem mais dinheiro para pagar por um plano de saúde para tratar da intoxicação por veneno, pois desde a fundação da Sucam, em 1957, até a década de 1990, não se usavam máscaras para proteção no uso dos produtos, uma vez que o órgão não os fornecia.

Conforme já publicado pelo A TRIBUNA, agentes da Sucam foram responsáveis pelo combate às endemias como a malária, doença de chagas, febre amarela, dengue e outras. No combate às endemias eram usados, principalmente, o DDT (diclorodifeniltricloroetano) e outros inseticidas. “Esses inseticidas causam problemas a curto e longo prazo. Quem não sentir agora, sentirá mais para frente”, disse Joel Barbosa.

Hoje, a maioria dos servidores da antiga Sucam se aposentou e alguns atuam na modalidade de Joel, ou seja, cedido ao Município. “Atualmente, como cedido ao Município, este agente da Sucam faz o levantamento de índices da dengue para borrifar os pontos estratégicos. Aquele serviço de borrifamento na zona rural não existe desde 2000”, explicou.

Além da questão relacionada à saúde dos agentes, no documento entregue ao presidente, cobra uma atenção também para as perdas salariais que a categoria tem sofrido. Conforme o servidor, os funcionários estão deixando de receber pagamentos retroativos, pendências referentes aos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, etc.