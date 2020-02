Um dos pontos mais bonitos e visitados da cidade, a Rodovia do Peixe está em via de ser interditada devido a erosões que anualmente se formam logo no seu início, resultante das fortes enxurradas que se formam a partir do Distrito Industrial. Essas erosões já perduram por alguns meses e uma delas já engoliu pelo menos metade da pista, ameaçando a qualquer momento em que houver mais uma chuva forte tomar o resto da mesma, cortando de vez o fluxo de veículos e pessoas no local.

Algum motorista desavisado ou pessoa distraída também pode não enxergar o enorme buraco e acabar se acidentando, podendo inclusive perder a vida, pois não há nenhuma sinalização ou aviso alertando aos motoristas e motociclistas a respeito do mesmo. Se não bastasse isso, pessoas inconsequentes e sem nenhum tipo de respeito pelas leis acabam jogando lixo, restos de material de construção e de podas de árvores ali também, tornando o aspecto do local ainda mais horroroso.

Como se trata de uma rodovia estadual, a responsabilidade de sua manutenção é do Governo do Estado, mas como envolve problemas de drenagem advindos de bairros locais e do Distrito Industrial, seria de bom grado que a Prefeitura se preocupasse com o problema e procurasse estabelecer algum tipo de parceria para resolver essas erosões, além do mais a população da cidade é a principal prejudicada com a situação.

Mas seja como for, é preciso uma solução de mais longo prazo para o problema, construindo um sistema de drenagem para conter a enorme quantidade de água da chuva que escorre pelo local, que é a causadora da erosão. Ou então, ficaremos sem uma de nossas principais opções de turismo e lazer, já que o local é frequentado pelas famílias e pessoas que vêm de fora, que se encantam com as belezas naturais que existem às margens da Rodovia do Peixe.

No entanto, o que temos visto é que esses problemas aqui elencados estão sendo ignorados pelo poder público, promovendo apenas paliativos, o que é uma enorme pena!