As erosões voltam a preocupar na “Rodovia do Peixe” (MT-471), estrada estadual que dá acesso a uma das principais regiões turísticas de Rondonópolis. Moradores e empresários estão preocupados com a situação da pista, especialmente pela continuidade das chuvas e possibilidade até mesmo de rompimento total da via. Já logo no início da Rodovia do Peixe, nas proximidades do acesso à Gleba Rio Vermelho, são três pontos de erosões que ameaçam a integridade dos condutores que passam pela região. Uma das erosões é antiga, as demais ganharam intensidade neste período chuvoso, potencializadas por um grande volume de água que vem da região do Distrito Industrial Rondonópolis e também pelo acúmulo de lixo descartado de forma irregular na região.

A reportagem conversou com moradores da região, que estão preocupados não apenas com as dificuldades de acesso e prejuízo ao turismo, mas também com os riscos de acidentes. “Já são três anos de paliativos. Ano passado foi uma luta, vieram aqui e fizeram um paliativo muito mal feito. Se no primeiro ano tivessem pegado essa verba e feito o serviço completo, a gente estaria livre disso agora”, disse o morador Claudio de Souza.