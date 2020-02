O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) está querendo “carta branca” da Câmara Municipal para regulamentar o serviço de motorista por aplicativo através de decretos municipais, ou seja, autonomia até para definir o número de veículos acionados pelo sistema, sem prévia autorização dos vereadores.

“Consta no projeto autorização para regulamentar tudo por decreto, o que significa dar autonomia para o prefeito fazer tudo, até mesmo definir o número de vagas. No ano passado ele apresentou um projeto estabelecendo 78 vagas. O nosso medo é ele definir por decreto este número ou até menos. Isso acabaria com serviço de aplicativo na cidade, que hoje tem mais de mil veículos circulando, o que faz o serviço ser mais barato para a população. Mas, se o projeto voltar para a Câmara, ainda poderá ser derrubado já na Comissão de Constituição e Justiça, pois tem indícios de inconstitucionalidade”, explicou o vereador.