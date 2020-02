O Dem aprovou ontem (17) a pré-candidatura do ex-governador Júlio Campos ao Senado Federal nas eleições suplementares do dia 26 de abril. O comunicado foi divulgado por meio de nota, após reunião do partido ontem pela manhã com a alta cúpula da sigla, inclusive o governador Mauro Mendes (Dem) e o senador Jayme Campos (Dem). Segundo informado com exclusividade à reportagem pelo pré-candidato Júlio Campos, um dos seus pré-candidatos a suplente será de Rondonópolis.

“Quero formatar uma chapa com um suplente de Rondonópolis representando a região Sul e outro representando a região Norte. O nome do suplente de Rondonópolis será indicado pela nossa executiva do Dem em Rondonópolis, presidida pelo empresário Israel Borges e os demais companheiros. Este indicado poderá ser tanto do Dem como de outros partidos aliados ao projeto. Rondonópolis terá esta autonomia para a indicação”, revelou Júlio Campos ao A TRIBUNA.