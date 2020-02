O grupo político formado desde o ano passado para decidir uma candidatura única de oposição ao projeto de reeleição do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) poderá escolher agora em março o nome que vai disputar a eleição de prefeito de Rondonópolis no dia 4 de outubro. A informação foi repassada ontem (17) pelo deputado estadual e pré-candidato a prefeito no grupo, Thiago Silva (MDB), que esteve em visita ao A TRIBUNA.

“No grupo defendo a união de todos os envolvidos em prol da candidatura única de oposição, pois entendo que este caminho é o mais justo e democrático possível. Sinto que o projeto do grupo é realmente trabalhar pelo desenvolvimento da cidade e, consequentemente, a geração de emprego e renda para a população. Até no começo do mês que vem, já teremos uma definição com base em critérios técnicos. Um dos dois melhores colocados será o pré-candidato do projeto”, revelou Thiago Silva.

Atualmente, Thiago Silva é considerado o ponto de equilíbrio do grupo, pois , além de ser avaliado como capaz de aglutinar votos de todas as classes sociais, principalmente nos redutos eleitorais de Zé do Pátio, ainda é capaz de formatar alianças políticas mais difíceis, como a união do grupo de Percival Muniz (PDT) e de Adilton Sachetti (PRB), para apoiar esta pré-candidatura unificada.

Conforme já foi publicado pelo A TRIBUNA, existe uma estimativa de que Zé do Pátio tem hoje a seu favor, de forma cristalizada, 25% do eleitorado. A leitura política é de que, para conseguir “bater” Pátio nas próximas eleições, será preciso uma candidatura única de oposição, sendo que, com mais de um candidato forte de oposição, o atual prefeito seria reeleito facilmente devido a polarização dos votos. Seria algo semelhante com o que ocorreu nas eleições municipais passadas, onde o grupo de Percival Muniz “rachou”, com a candidatura do PSDB de Rogério Salles, o qual era vice-prefeito do primeiro. Com o grupo dividido, Pátio venceu as eleições.

Hoje o grupo que busca a candidatura a prefeito unificada tem como os principais pré-candidatos: Thiago Silva (MDB), Thiago Muniz (Dem), Rodrigo da Zaeli (PSDB), Ibrahim Zaher (PSB), Luizão (Pros) e Adilton Sachetti (PRB).