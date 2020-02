Foi inaugurada na manhã deste sábado (15), em Rondonópolis, a loja Projeto Saúde, especializada em produtos para saúde e qualidade de vida. Com uma unidade em Primavera do Leste, a marca expande agora suas atividades para Rondonópolis em uma loja ampla, com estacionamento próprio e bem localizada.

A ideia da loja Projeto Saúde é oferecer qualidade de vida às pessoas que necessitam de cuidados na saúde ou durante um tratamento para a recuperação da saúde, oferecendo produtos e serviços para recuperar ou manter o que foi conquistado.

A nutricionista clínica Carmem Verônica F. A. Furio e os fisioterapeutas Hugo L. Furio e Waldi Bento de Souza Neto são os empresários responsáveis por trazer essa novidade para Rondonópolis.

O grande diferencial da empresa, segundo os empresários, é a possibilidade de comprar ou alugar equipamentos como cama hospitalar, cadeira de rodas, andador, maca, entre outros.

“Se você fraturou um pé, por exemplo, não há necessidade de comprar ou pegar emprestada de alguém uma cadeira de rodas, como acontece hoje, é possível alugar”, explica a empresária Carmem Verônica F. A. Furio.

Além disso, os pacientes podem comprar ou alugar concentrador de oxigênio e também equipamentos para ventilação mecânica não invasiva, BIPAP ou CPAP, incluindo tratamento para apneia do sono, algo que não existe na cidade hoje.

“A novidade é o serviço, pois muitas vezes as pessoas compram o equipamento, mas não recebem a orientação correta pra usar. Aqui faremos esse acompanhamento”, explica Hugo L. Furio.

A unidade oferece ainda os mais diversos tipos de produtos, que atendem todas as etapas, desde a reabilitação até a prática de atividades físicas, com um olhar voltado aos atletas, dentro de um único espaço e com profissionais qualificados e com vários anos de experiência na área para auxiliar os clientes.

A Projeto Saúde fica localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 932 – Centro. O telefone da loja é o 3026-0227 / 99223-4352.