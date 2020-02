O Palmeiras encerrou a preparação no Allianz Parque, na manhã de sexta-feira (14), para enfrentar a equipe do Mirassol neste domingo (16), às 15h, pela sexta rodada do campeonato Paulista. O jogo, que acontece no Allianz Parque, marca a estreia do gramado sintético da arena. Durante a semana, a equipe treinou no estádio por algumas vezes, com o objetivo de agilizar a adaptação dos jogadores à grama sintética.

Com o novo piso, o Verdão poderá atuar com maior frequência no estádio mesmo com os shows e eventos feitos no local. No estádio, o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou atividades técnicas. Na primeira delas, uma equipe tinha de trocar passes com rapidez visando o gol, enquanto a outra tinha de roubar a bola e levá-la, com ela dominada, até o meio de campo. O time que vencia enfrentava o de fora. No fim, os atletas aprimoraram ainda finalizações.

O treinador esboçou o provável time titular de linha com Mayke, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Willian Bigode e Veron. O atacante Luiz Adriano foi desfalque por indisposição. Foram ensaiados, entre outras coisas, balanços, transições, marcações e saídas de bola.