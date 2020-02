O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) voltou atrás na decisão de exonerar a secretária municipal de Educação, Carmem Garcia Monteiro, porém a servidora pública de carreira da rede municipal e estadual declarou, com exclusividade ao A TRIBUNA, que não irá retornar para o cargo, tamanho foi o desgaste que sofreu no episódio. Mas, ela atesta que já superou a situação diante das manifestações de apoio.

Ela explica que, após ser comunicada verbalmente da exoneração no último dia 12, logo entrou com pedido de férias. “Estava como secretária de Educação há mais de três anos sem tirar férias. Neste período fiquei apenas dez dias de atestado. Tenho três férias que não tirei. Agora que deixei a pasta, irei descansar por 30 dias e, após isso, retornar para sala de aula na Escola Municipal Evânia Rodrigues, no Caic, e na Escola Estadual Maria Elza Ferreira Inácio”, disse.

“Entrego a Secretaria Municipal de Educação com a certeza do dever cumprido. Quem pode avaliar o meu trabalho são os diretores de escolas, os quais agora, diante destes fatos e das manifestações de apoio dos meus pares da Educação, passei a perceber mais a dimensão do respeito que conquistei em 32 anos trabalhando na Educação”, revelou Carmem Monteiro.

Em 32 anos, a ex-secretária já ocupou, por inúmeras vezes, cargos de relevância nas escolas, como de diretora e coordenadora. Na Secretaria Municipal de Educação, já foi chefe do Departamento de Planejamento de Finanças e gerente de Divisão de Projetos. Na rede estadual já foi Assessora Pedagógica e Superintendente de Gestão Escolar. Hoje quem está respondendo interinamente pela Secretaria Municipal de Educação é a servidora Maristela Morais.