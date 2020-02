O ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Élio Rasia sofreu um grave acidente doméstico a partir da explosão de um botijão de gás, em sua residência na Vila Aurora, anteontem (12), por volta das 17 horas, e teve queimaduras em cerca de 35% do corpo. O vizinho dele, responsável pelo socorro, morreu em função das queimaduras que sofreu.

De acordo com o filho da vítima, Anderson Rasia, o pai dele foi socorrido por um vizinho chamado Jorge Paulo, que também acabou sofrendo queimaduras em 55% do corpo, mas acabou falecendo na noite de ontem no Hospital Regional de Rondonópolis.

Segundo informações de familiares, após a explosão do botijão de gás, mais da metade da casa do ex-secretário foi incendiada. As chamas foram controladas pelos bombeiros. “O que sabemos é que, pela manhã do dia do acidente, ele percebeu algo diferente em um botijão de gás e o trocou na revenda por outro. O acidente ocorreu enquanto ele estava cozinhando. Não sabemos precisamente o que ocorreu porque, depois do fato, ele já ficou inconsciente”, disse Anderson Rasia.

Élio Rasia estava internado na UTI do Hospital Regional, sedado e entubado, e na noite de ontem foi transferido para o Centro de Tratamento de Queimados, em Cuiabá. O estado de saúde dele é considerado grave.

O estado de saúde do vizinho que o socorreu era considerado gravíssimo, vindo a óbito antes de ser transferido para Cuiabá.