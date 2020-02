Com o início do tiroteio, as mulheres conseguiram correr do local e não sofreram nenhum ferimento, mas o homem que acompanhava Farinha foi atingido por um tiro e está hospitalizado. O autor do homicídio fugiu em seguida.

O presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública da Região Central (Conseg Central), Valdir Farinha, muito popular em Rondonópolis, foi morto a tiros em frente de sua residência na noite de ontem (12), no bairro Monte Líbano. Ainda não se sabe a motivação do crime, mas quatro suspeitos já foram presos pela Polícia Militar (PM) poucas horas depois do ocorrido.

Segundo informações preliminares, o autor do homicídio foi preso em seguida na região do bairro Jardim Primavera, junto com mais três pessoas, um homem e duas mulheres, que teriam dado suporte para o cometimento do crime. Até o fechamento dessa edição, não se tinha mais informações sobre as motivações do crime.

QUEM É – Nascido em Penápolis (SP), Valdir chegou com os pais no ano de 1971, aos 11 anos, para residir em Rondonópolis. Desde 1985 trabalha com vendas avulsas de joias. Ele trabalhou três anos e meio na Secretaria Estadual de Segurança. Era casado com Elisângela Farinha e pai de quatro filhos. Também era presidente da Federação dos Conselhos de Segurança do estado de Mato Grosso (Feconseg-MT) e diretor administrativo da União dos Conselhos de Segurança do Estado de Mato Grosso (Uniconseg). Membro da Ordem Rosacruz, tinha um grande círculo de amizades em Rondonópolis.