Os trabalhos de recuperação de vias públicas e instalação da rede de drenagem estão avançando nos residenciais Jd. Oasis e Paineiras.

Recentemente, o prefeito Zé Carlos do Pátio e o senador Wellington Fagundes estiveram no bairro visitando as obras.

Segundo a Prefeitura, a continuar nesse ritmo, em pouco tempo, as obras estarão concluídas e os problemas crônicos de buracos e crateras abertos nas ruas nos períodos de chuva e que tiravam o sossego das pessoas estarão sanados.