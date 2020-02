Com mais de 300 notificações e 160 casos confirmados de dengue, uma família de Rondonópolis perdeu ontem (12) um dos seus membros em decorrência de dengue hemorrágica, a forma mais perigosa e grave da doença, segundo diagnóstico médico. Dennis Santos Lima, de 36 anos, que estava internado desde o último domingo (9) no Hospital Regional (HR), morreu no início da madrugada. Segundo informado pela família, ele não resistiu a três paradas cardíacas e faleceu por volta de 00h30.

A reportagem conversou com Juliana Santos Lima, irmã de Dennis, que explicou que o mesmo foi transferido para o HR dois dias após dar entrada na UPA 24 horas. “Ele ficou dois dias internado na UPA e, como ainda não havia a confirmação da doença pelo exame, ele ficou praticamente dois dias sem medicação… Teve até convulsões. No domingo, com o quadro se agravando, foi levado para o Regional, mas infelizmente acabou morrendo ontem”, contou a irmã.