O presidente da Câmara Municipal, Cláudio da Farmácia, e o vereador Adonias Fernandes, ambos do MDB, declararam ontem (11) à reportagem que darão governabilidade na Casa de Leis para o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), até que o grupo, que ainda busca uma candidatura unificada a prefeito na cidade para concorrer as eleições com Zé do Pátio, defina ou não candidatura majoritária.

“Na composição deste grupo, o MDB está presente, mas o grupo ainda não definiu um nome. Caso este nome seja do MDB, ele terá o nosso apoio”, explicou o vereador Cláudio. Atualmente, o MDB defende que o pré-candidato a prefeito do grupo seja o deputado estadual Thiago Silva. “Hoje a nossa contrariedade é que lideranças de outros partidos estão disseminando na cidade que iremos deixar a base de apoio de Zé do Pátio e não vamos. Ou seja, estão fazendo uma movimentação com nossos nomes que não é realidade, pois o pleito eleitoral municipal não está definido”, completou.

“Nas eleições passadas, o MDB apoiou a candidatura a prefeito de Percival Muniz (PDT). Após as eleições, o Zé do Pátio nos convidou a somar com a gestão. Após o aval do nosso presidente estadual Carlos Bezerra, decidimos ajudar a gestão de Zé do Pátio, onde inclusive Bezerra ajudou com a destinação de muitas emendas federais. A nossa função sempre foi ajudar a cidade e vamos continuar dando governabilidade ao prefeito, até porque o nome para pré-candidatura a prefeito não está definido”, revelou o vereador Adonias Fernandes.

Já o pré-candidato a prefeito e deputado estadual Thiago Silva afirmou que os membros da legenda, que é a maior da cidade, seguem a determinação do diretório regional. “A determinação do diretório estadual e o nosso foco neste momento é pela formação da chapa de vereadores e o projeto majoritário. Estamos conversando com um grupo de partidos e trabalhando um projeto de candidatura própria do partido em Rondonópolis. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) iniciou 2020 com uma grande mobilização nas bases. A meta é organizar seus mais de 5 mil filiados em Rondonópolis para as eleições deste ano, marcadas para 4 de outubro”, afirmou.

Thiago Silva ainda destaca que o MDB tem excelentes quadros para Câmara Municipal. “Caminhamos para ter mais de 30 candidatos a vereadores. Além dos vereadores Cláudio da Farmácia, Adonias Fernandes e o suplente de vereador Fulô, ainda temos dezenas de lideranças comunitárias, empresários, profissionais liberais e líderes religiosos. Estamos trabalhando para eleger de 4 a 5 vereadores. Nossa militância e pré-candidatos querem uma candidatura própria para aumentar a nossa bancada”, externou.

“O MDB não entrará nas eleições para escolha do novo prefeito de Rondonópolis para ser coadjuvante. O que posso afirmar é que estamos unidos e pensando em Rondonópolis como uma cidade sustentável e com mais oportunidades”, completou o deputado Thiago Silva.