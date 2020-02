A Associação Rondonopolitana de Pessoas com Transtorno Autista (ARPTA) organiza a quarta edição da sua Peixada Beneficente. O evento está marcado para o dia 08 de março, das 11h às 15h, no Recanto das Águas, na Gleba Rio Vermelho. De acordo com a presidente da ARPTA, Rosemary de Aquino Pinto Piovesan, a renda da iniciativa será revertida para a manutenção e atendimentos da entidade.

Foram colocados à venda em horário comercial, na sede da ARPTA, que fica no 1º andar do Edifício Mikerinos, na Avenida Cuiabá, ou também pelos telefones (66) 3023-0060 / 99926-1696, ingressos ao custo de R$ 40,00, para comer à vontade. As crianças com até sete anos não pagam e também não é preciso levar pratos e talheres.

Além disso, a associação lembra que o consumo da peixada será somente no local. No cardápio da Peixada Beneficente haverá moqueca, ventrecha e bolinho de peixe, além de arroz, farofa e salada. A presidente da ARPTA, Rosemary de Aquino Pinto Piovesan, lembra que o evento tem o intuito de levantar recursos para a manutenção dos atendimentos e todas as atividades da associação.

“Muito em breve nós vamos ampliar nossos atendimentos com fisioterapeuta, psicólogos, terapeuta ocupacional, pedagoga, cardiologista… E o volume de pessoas atendidas também deve aumentar. Por isso, a necessidade de levantar recursos”, explicou Rosemary.

A ARPTA, apesar de considerada de utilidade pública, não recebe nenhum tipo de recurso federal, estadual ou municipal, e se mantém somente através das promoções que realiza. Nas outras edições, a população compareceu e prestigiou o evento, e a expectativa da associação é de que a quarta edição da Peixada Beneficente também seja de grande sucesso.