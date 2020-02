Uma reunião entre a secretária municipal de Educação, Carmem Garcia, e representantes da ADESMUR (Associação de Diretores de Escolas Municipais de Rondonópolis), no começo da noite desta terça-feira (11), decidiu pelo adiamento do início das aulas na rede municipal de ensino, que estava previsto para hoje (12).

Segundo o informado, as razões para o fato se baseiam na dificuldade encontrada pelos diretores de unidades de ensino em razão da falta de funcionários da empresa terceirizada Coopervale, que realizam os serviços de limpeza, merenda e vigilância, bem como a falta de estagiários para auxiliar os professores em sala de aula, no que diz respeito a atenção aos alunos Portadores de Necessidades Especiais, bem como os estagiários que dão suporte aos professores que atuam com os alunos da Educação Infantil na faixa etária de seis meses a três anos e onze meses.