Nosso personagem da semana no “Túnel do Tempo” é paranaense, mas morador de Rondonópolis desde o ano de 1982. Há mais de 30 anos reside no bairro Jardim Atlântico. É liderança naquela região há muitos anos, mas todos os dias percorre os quatro cantos da cidade, exercendo a sua profissão. Ele conversa no rádio, dá notícias sobre tudo nas ruas, mas não é repórter. Pois é, parece mas não é!!! Não caiam nessa do Matracoso. As fichas estão na mesa para apostas e com dicas e pegadinha. Então, quem seria este nosso ilustre personagem? Para autenticar o seu palpite e concorrer no sorteio da deliciosa peixada do Rico, basta deixar o seu recado na recepção do A TRIBUNA, ou ainda mandando um e-mail para [email protected], ou pelo whatsapp (66) 99957-5513.

CAMINHONEIRO PORTUGUÊS Manoel estava dirigindo seu caminhão na BR-040 tranquilamente, quando liga o rádio e ouve um comunicado: “Atenção, motoristas que trafegam na BR-040, tenham muito cuidado! Há um motorista muito louco dirigindo um caminhão pela contramão”. Ele desliga o rádio e fala:

– Ora, pois! Esse povo não sabe de nada! Não é um só, é um monte que venho encontrando!

MOTORISTA E OS MOTOQUEIROS

Um caminhoneiro pára em um bar e pede um quibe, um pão de queijo e uma esfirra. Quando está prestes a começar a comer, três motoqueiros mal-encarados, com casacos de couro aparecem e o cercam. O primeiro pega o pão de queijo e come.

-Você não vai falar nada?

O motorista fica quieto, e o segundo pega a esfirra.

– Você é um frangote mesmo!

O motorista continua quieto, e o terceiro pega o quibe.

– Tá com medinho, é?

Ainda calado, o motorista se levanta, paga a conta, agradece ao garçom e vai embora.

O primeiro motoqueiro fala para o garçom:

– Esse aí não é homem nada, deixa muito a desejar.

O garçom responde:

– Como motorista também deixa muito a desejar… Acabou de passar por cima das três motocicletas, com a carreta, ali fora.