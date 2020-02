O presidente da Câmara Municipal, Cláudio da Farmácia, e o vereador Adonias Fernandes, emedebistas, irão declarar apoio a pré-candidatura à reeleição do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). Conforme apurado pela reportagem, um destes dois nomes poderá ser escolhidos como vice-prefeito na chapa de Pátio, a qual poderá contar com o apoio de pelo menos uma ala do MDB ou o partido em sua totalidade.

Até então, o nome do deputado estadual Thiago Silva, que também é presidente municipal do MDB, era cotado para uma possível pré-candidatura a prefeito nas eleições municipais. No entanto, caso se confirme as declarações do presidente da Câmara e do vereador Adonias, a pré-candidatura de Thiago Silva será descartada, ou o MDB irá sofrer um “racha”.