Mais de 50 policiais extras participam da operação – (Foto: PMMT)A região da Grande Vila Operária, que conta com dezenas de bairros, recebe durante os próximos dias mais uma edição da operação “Comando Móvel”, do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) de Rondonópolis. Iniciada em 2019 e com bons resultados por todas as regiões que passou, a operação volta em 2020, sendo retomada por uma das regiões mais populosas de Rondonópolis.

O lançamento da operação aconteceu na manhã de ontem (10), na Praça Bom Jesus, coração da Vila Operária. A Polícia Militar conta com o apoio do Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp) e do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), representado no local por Jairo Vicente, presidente do Conseg Vila Operária. “Temos certeza que, mais uma vez, a operação vai trazer ótimos resultados para a nossa região. Foi um sucesso no ano passado, e vai ser de novo”, externou.