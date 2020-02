Enquanto as famílias contempladas com casas no Residencial Dona Neuma aguardam pela assinatura do contrato junto à Caixa Econômica Federal (CEF), seguido da vistoria e, enfim, a entrega das chaves, o mato começa a tomar conta novamente do local, situação que chama a atenção de quem passa pela região.

O sorteio das residências aconteceu em dezembro passado, dando esperança aos futuros novos moradores de que, o quanto antes, eles receberiam as chaves e poderiam, enfim, mudar para a tão sonhada casa própria. Contudo, desde que o sorteio foi realizado, os prazos para as entregas estão sendo modificados e, atualmente, nem mesmo uma previsão é repassada.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————

————————————————————————————

Após receber diversos questionamentos de contemplados sobre a data para a entrega das chaves, a reportagem esteve no residencial e constatou a situação do mato voltando a tomar a área, situação muito comum durante os anos de abandono da obra.

Questionamos então, novamente, a Prefeitura de Rondonópolis sobre a previsão de entrega em mãos das chaves das casas às famílias contempladas no sorteio. A informação recebida, por meio de nota, é de que “a Secretaria Municipal de Habitação aguarda a finalização da elaboração dos contratos, que é feita pela Caixa Econômica Federal”.

Segundo a Prefeitura, assim que o processo que é realizado pela CEF for concluído, serão divulgadas as datas para os procedimentos seguintes. Esta foi a mesma informação recebida pelo A TRIBUNA na última reportagem publicada referente ao prazo de entrega.

Enquanto todos os trâmites seguem devagar, quem espera pela casa há anos e foi contemplado no sorteio, teme que a entrega das chaves perdure por muito mais tempo que o aceitável, visto que nem mesmo a área do residencial está sendo mantida limpa.

Outra situação constatada foi a de pequenos atos de vandalismo, já que, de fora, é possível ver algumas janelas quebradas em algumas casas do Residencial Dona Neuma.