A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) informou que a situação da paciente internada no Hospital Regional de Rondonópolis não atende a nenhum critério estabelecido pelo Ministério da Saúde para o caso ser considerado suspeito do novo coronavírus.

O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve em Rondonópolis e no Hospital Regional ontem (07), e tranquilizou a população, explicando que a paciente internada na unidade de saúde não se encaixa em nenhum dos critérios.

“O caso muito provavelmente trata-se de uma crise respiratória. Também não houve registro de febre desde o dia que chegou no Brasil, não teve contato com nenhum paciente que já tenha a confirmação de um caso de infecção pelo coronavírus e não esteve na área de abrangência dessa contaminação”, informa.

Gilberto ainda acrescentou que a equipe médica do hospital está acompanhando e oferecendo toda a assistência necessária. “Num futuro bem próximo, a paciente terá alta (o que já ocorreu). Portanto, não há nenhum motivo para a população se preocupar porque não se trata de nenhum caso suspeito de coronavírus”, reforçou.

Por precaução, em função dos casos do novo coronavírus identificados no início deste ano, a paciente ficou em isolamento na unidade hospitalar para realização de exames e avaliação clínica com infectologista. O caso será devidamente informado ao Ministério de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde também esclareceu que, com a paciente entrando em contato com a pasta para informar que havia retornado para Rondonópolis após uma viagem à Ásia na quarta-feira (5), e que apresentava sintomas de gripe, todos os procedimentos foram feitos seguindo os protocolos do Ministério da Saúde.

A paciente recebeu alta médica ainda na tarde desta sexta-feira.

PRECAUÇÃO

O Governo de Mato Grosso esteve representado na reunião realizada nesta semana pelo Ministério da Saúde, em Brasília. Na oportunidade, o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, anunciou que está construindo o Plano Estadual de Contingência para Enfrentamento ao novo Coronavírus.

Além do plano em elaboração, Mato Grosso também ativou o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COES-MT) como medida preventiva para uma possível entrada do vírus em território mato-grossense.