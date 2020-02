“Toda a parte de projeto já foi concluída e o Município adquiriu 40 hectares da área por um bom preço, negociado com o empresário Áureo Cândido. Os outros 10 hetares foram repassados ao poder público como forma de compensação, devido a outro empreendimento habitacional que será construído próximo ao CPAR. No total, teremos 50 hectares para o projeto, que é grandioso e importante tal qual o tamanho de Rondonópolis”, disse Paulo José.

Ele explica que, dentro dos seis meses próximos, será aberta uma avenida dupla com 40 metros de largura, ligando o Anel Viário à Avenida 183, próximo ao Residencial Alfredo de Castro. Também será construída outra avenida dupla com saída da Avenida dos Estudantes, ligando à avenida que partirá do Anel Viário e seguirá ao Alfredo de Castro. A via que parte da Avenida dos Estudantes será construída pela iniciativa privada como forma de compensação por empresas de empreendimentos habitacionais na cidade, revelou.

Segundo o secretário, nesta área do CPAR será construído um novo prédio para abrigar a sede da Prefeitura, tendo espaço ainda para a construção de novos prédios para abrigar as secretarias municipais e a Câmara Municipal. Cerca de 5 hectares já estão reservados para a construção do novo prédio do Fórum da cidade. “Além disso, órgãos como a OAB e Defensoria Pública também já manifestaram interesse em mudar suas sedes para o CPAR. No local ainda teremos espaço para outros órgãos. Rondonópolis é uma cidade com mais de 232 mil habitantes e comporta um projeto como este”, ressaltou.

Paulo José justifica que, atualmente, o poder público sofre com a falta de espaços para abrigar as estruturas e secretarias municipais. As Secretarias de Saúde e Educação, por exemplo, funcionam em um mesmo prédio e não tem espaço suficiente para acomodar a frota de veículos. “O Município loca imóveis e tem gastos com isso, como aluguel para a Secretaria de Habitação. O espaço da Prefeitura hoje está pequeno. A cidade hoje precisa de espaços maiores e com vias de fácil acesso”, ressaltou.

Conforme o poder público, ainda não há como mensurar o investimento total para a construção do CPAR. Além disso, a destinação dos prédios antigos ainda não está definida, mas acredita-se que poderão abrigar outros órgãos, tanto federais como estaduais.