No próximo dia 4 de outubro, os eleitores de Rondonópolis, assim como de todo Brasil, irão às urnas para eleger um novo prefeito e uma nova leva de vereadores. Para contribuir com o debate, o A TRIBUNA entrevistou algumas personalidades de segmentos diferentes da sociedade e quis saber delas qual seria no seu entendimento o perfil ideal do vereador e quais deveriam ser suas prioridades frente ao mandato. A reportagem também questionou essas pessoas a respeito do “voto bairrista”, que ocorre quando a pessoa procura votar em um candidato de seu bairro e região, ou quando vota em alguém do seu segmento profissional ou social. Isso seria positivo para essas comunidades? Confira as opiniões:

“Queremos um pouco mais de comprometimento”

Analisando o assunto, a diretora do Observatório Social de Rondonópolis (OSR), Nezir Ribeiro de Freitas, defende que o perfil ideal para o vereador seria de uma pessoa que tenha princípios éticos e respeito pela lei, exercendo de fato o seu papel de fiscal do Executivo. “Eu acredito que o que a gente quer dos políticos agora é que eles sejam éticos, que defendam o povo e que o vereador principalmente cumpra o que está lá na Constituição, que diz que o Poder Legislativo é que fiscaliza o Poder Executivo. O que gostaríamos é que os vereadores cumprissem com esse papel que é deles. Quando houver uma licitação, que ele vá na Prefeitura, que acompanhe, veja se está tudo correto, se é aquilo mesmo que o município e o povo está precisando. Se aquele material que está sendo comprado, se aquele serviço que está sendo contratado está dentro do prazo. É isso que nós queremos: um pouco mais de comprometimento dos vereadores no sentido de exercer a função deles, que é de fiscalizar a Prefeitura”, apontou.