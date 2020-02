Completando sete anos de fundação em 2020, a Associação de Mulheres de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso (AMRRSMT), atual Associação em Defesa e Garantia dos Direitos das Mulheres do Estado de Mato Grosso, teve sua sede reinaugurada na Vila Aurora. O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) participou do evento e ressaltou a importância da instituição que trabalha no combate à violência contra a mulher e no último dia 10 de janeiro se tornou de Utilidade Pública Estadual, por meio da Lei nº 11.080 de sua autoria.

“Essa declaração [de Utilidade Pública Estadual] é importantíssima porque agora eu, como deputado, e outros deputados estaduais podemos destinar emendas parlamentares para ajudar e manter a estrutura da Associação, que faz um trabalho de referência no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica não só de Rondonópolis, mas de outros municípios e do estado de Mato Grosso em geral”, reconheceu o deputado Claudinei que, caso não consiga destinar emendas para este ano, se comprometeu a encaminhar em 2021.

Além de apoio e acompanhamento às vítimas de violência doméstica, a Associação oferece cursos de qualificação e palestras preventivas. Outro grande desafio e pedido da instituição é a disponibilização de uma Casa de Apoio, já que o município não conta com nenhum abrigo neste sentido.

“Já fizemos indicações pedindo com urgência a disponibilização dessa de casa de apoio, tendo em vista o grande número de violência contra a mulher em Rondonópolis e até de feminicídio”, completa o parlamentar que parabenizou o trabalho da presidente da Associação Sandra Raquel, que já foi membro do Conselho da Mulher em Rondonópolis.

Somente em 2019, a Associação realizou mais de mil atendimentos. Durante a reinauguração da sede, a presidente Sandra Raquel parabenizou todos os parceiros que contribuíram para a reinauguração da sede.

“Precisávamos dessa reforma, já que hoje é um espaço em que também temos que receber as mulheres vítimas de violência por ainda não termos uma casa de abrigo própria para este fim. Agradeço o empenho do deputado Delegado Claudinei pela lei que declarou a Associação de Utilidade Pública Estadual. Agora, vamos poder firmar parcerias públicas e privadas”, concluiu Sandra Raquel.