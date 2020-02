O Grêmio segue sua preparação para a partida deste domingo contra o Aimoré, válida pela última rodada da Taça Ewaldo Poeta, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Classificado para a semifinal por antecipação, a equipe do técnico Renato Portaluppi busca garantir a primeira colocação do Grupo B. O Tricolor está a um ponto do líder Caxias e uma vitória em São Leopoldo, combinado com um empate ou derrota do time caxiense contra o Esportivo, coloca o Grêmio na liderança do grupo, o que lhe confere o direito de atuar em casa no mata da próxima fase.

Dentro de campo, boas notícias para o Tricolor, pois Everton, Thaciano e Patrick treinaram normalmente com o restante do grupo. Outra boa notícia foi o retorno do zagueiro Walter Kannemann, que correu ao redor do gramado. O atleta está fora desde o jogo contra o São José, quando sofreu uma pancada no pé esquerdo e apresentou leve edema ósseo e um pequeno hematoma. O argentino ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

O Grêmio ainda treinou na manhã de sábado (08) antes do confronto com o Aimoré. A partida ocorre às 15h, no Estádio Cristo Rei. Para ser o primeiro do Grupo B, o Tricolor precisa ganhar e torcer para que o Caxias não vença o Esportivo em clássico da serra gaúcha.