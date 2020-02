Após toda a polêmica da construção pela gestão estadual passada de uma obra que liga nada a lugar nenhum, o governador Mauro Mendes (Dem), junto com o secretário de Infraestrutura, o engenheiro Marcelo de Oliveira, popular Marcelo Padeiro, anunciaram nesta sexta-feira (7), em visita a Rondonópolis, que a licitação para as obras de construção dos acessos da ponte da Avenida W-11, sobre o Rio Vermelho, deverá ocorrer em até 60 dias.

“É importante para a cidade de Rondonópolis a conclusão da ligação da BR-364 com o Anel Viário. Estamos empenhados em concluir essas obras que começaram e não acabaram. O compromisso do nosso governo é consertar Mato Grosso”, ressaltou o governador, que esteve na cidade para entregar as obras de 16 quilômetros de pavimentação do Anel Viário.

De acordo com o secretário Marcelo Padeiro, o Estado deverá licitar as obras do acesso à nova ponte no trecho até a BR-364 e, posteriormente, no trecho entre ela e a Avenida W-14, que dá acesso à rotatória de entrada do Parque São Jorge, na Avenida dos Estudantes, que, por sua vez, liga ao Anel Viário. “Estamos concluindo toda a fase de projeto e os encaminhamentos são para que em 60 dias as obras sejam licitadas”, externou o secretário.