Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir) disponibiliza a suas empresas associadas, os serviços do Crediconsult, um sistema de consulta de crédito de pessoa física e jurídica, e serviços de negativação de inadimplentes que auxilia o associado a ter maior seguridade e diminuindo o risco nas transações financeiras dos comércios e empresas, garantindo de forma legal, o recebimento junto a inadimplentes, pessoas que estão com dívidas em aberto. O banco de dados do Crediconsult é integrado ao Boa Vista/SCPC que possui mais de 350 milhões de informações e fornece consultas variadas de CPF e CNPJ.

O associado a Acir, através dos serviços de Análise de Crédito, tem a possibilidade de realizar vendas e compras mais ágeis e seguras. Um dos serviços do Crediconsult, é auxiliar a empresa a realizar análise de risco de inadimplência de CPF e CNPJ, com base nos dados da Boa Vista SCPC a qual fornece informações cadastrais, restritivas, quadros societários, participações em empresas e hábitos de pagamento, alerta de documentos e cheques roubados, furtados ou extraviados, informações de débitos no mercado, títulos protestados, ações cíveis e consultas anteriores ao relatório imobiliário, entre outras informações. Com essa base de dados é possível sugerir se o negócio deve ou não ser concluído.

Com informações completas e detalhadas, há mais chances de evitar vendas para consumidores e empresas com alta probabilidade de se tornarem inadimplentes. Feita a análise, o relatório sugere o valor mais adequado de crédito para cada cliente e indica o melhor limite a ser concedido ou o mais adequado, assim ampliando significativamente a probabilidade de pagamento. O Crediconsult fornece análise de crédito mais segura, evitando gastos futuros com ações de cobrança e falta de pagamento dos produtos e serviços.

Segundo a Boa Vista SCPC, a inadimplência, pessoas que estão com dívidas em aberto, caiu 10,6%em todo o país no ano de 2019. O indicador é um somatório dos principais mecanismos de apontamento da inadimplência empresarial, isto é, cheques devolvidos, títulos protestados e registros de débitos realizados na base do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

Na comparação semestral, o 2º semestre de 2019 apresentou alta de 3,7% frente ao semestre anterior, descontados os efeitos sazonais. Já na análise interanual, nos três últimos meses de 2019 o indicador aumentou 9,1% contra o mesmo trimestre do ano anterior.

Os últimos resultados indicam à continuidade dos baixos níveis de inadimplência das empresas, que no início de 2017 começaram a registrar queda no acumulado em quatro trimestres. Em um primeiro momento, esse movimento aconteceu, principalmente, à restrição de crédito por parte das concedentes. Com a gradual melhora na economia, as empresas registraram aumento nas receitas, com inflação menor e juros em queda, esses fatores têm colaborado para a amenização dos fluxos de inadimplência.

Apesar da desaceleração da queda na análise em quatro trimestres, a tendência é que a inadimplência das empresas se mantenha baixa nos próximos meses, favorecida pela recuperação da economia e pela redução das taxas de juros. Um ponto de atenção, porém, é a mudança no mix da carteira de crédito, com crescimento mais significativo dos empréstimos para micro, pequenas e médias empresas, que, historicamente, apresentam índices de atraso superiores aos das grandes empresas.