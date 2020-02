O governador Mauro Mendes (Dem) deve anunciar hoje (7/2), quando estará em visita à cidade de Rondonópolis, a retomada das obras da escola estadual do bairro Maria Tereza, contando com quadra de esportes coberta, sendo uma reivindicação antiga da comunidade local. A obra foi iniciada em 2013 e paralisada desde 2016, depois de ter suas paredes levantadas.

Atualmente tomada frequentemente pelo mato, a obra de construção da escola do Maria Tereza foi anunciada no ano de 2012, pelo então governador Silval Barbosa, mas só teve sua ordem de serviço assinada em 2013, com previsão de ser concluída até 2015. A construção avançou lentamente, até que em 2016 foi paralisada, por conta da descoberta de um esquema de corrupção já na gestão do ex-governador Pedro Taques (PSDB).

Desde então, a retomada e conclusão das obras tem sido cobrada pelos moradores da região e por deputados com base eleitoral em Rondonópolis, tendo inclusive sido parte da Série Obras Paradas do A TRIBUNA, com uma ampla cobertura em suas páginas nos últimos anos, mas somente agora o atual governador irá assinar uma nova ordem de serviço para que, enfim, a escola seja finalizada.

Essa nova unidade escolar deverá abrigar a Escola Militar Tiradentes, que atualmente funciona de forma provisória no Oratório Filhos de Dom Bosco, que fica no bairro Parque Universitário. Mas, por conta da carência de uma escola civil na região, os moradores da região já estão se mobilizando para que seja construída uma outra escola para abrigar a Escola Militar, já que há uma demanda grande de vagas escolares para a comunidade em geral.

O governador Mauro Mendes também deve entregar a obra de recuperação dos cerca de 16 quilômetros da pista do Anel Viário da cidade, em cerimônia que acontecerá no local a partir de 9h30. Essa obra custou R$ 7,13 milhões aos cofres estaduais.

SÉRIE – A Série Obras Paradas, do Jornal A TRIBUNA, vem denunciando nos últimos anos dezenas de projetos e construções públicas que foram paralisadas, cobrando das autoridades competentes as respostas para os problemas e a devida conclusão das mesmas para uso das comunidades.